Вчера был день рождения у Андрея Губина! Прекрасного артиста,который сам писал песни и надеюсь еще напишет не одну. И я вчера прекрасно помнила, но почему-то не опубликовала пост, наверное не хотела,чтоб он затерялся в ленте среди бесконечных поздравлений другого артиста.Не знаю по какой причине Губин оставил свою красивую , честную успешную карьеру, но его добрые песни до сих пор люди любят и поют. Вообще я безгранично благодарна этому невероятному человеку за многое, в том числе за то, что именно с его легкой руки и началались мои первые шаги в шб. Когда-то , в 2002 году я снялась у него в клипе, а затем он замолвил достойное слово обо мне , как о человеке и на меня обратил внимание продюсер гр Hi-Fi и думаю это в большей степени повлияло на мое попадание в нее. С днем рождения , Андрей! Будь счастлив и здоров! И спасибо тебе ❤️ ( фото из клипа " Она одна" с моим участием)

