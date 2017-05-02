Татьяна Терешина искренне поздравила Андрея Губина с днем рождения, которое было 30 апреля, пожелав всего наилучшего. В свое время Андрей Губин приложил руку к продвижению бывшей солистки группы Hi-Fi в мире шоу-бизнеса и сделал многое для её популярности.
Карьера Татьяны Терешиной начиналась с её участия в клипе Андрея Губина «Она одна». В 2002 году исполнитель пригласил Татьяну сняться в своем клипе «Она одна», и тем самым помог «засветиться». Кастинг в Hi-Fi Татьяна прошла тоже не без помощи Андрея. И теперь Татьяна искренне поздравляет Андрея, которому исполнилось 43 года.
Вчера был день рождения у Андрея Губина! Прекрасного артиста,который сам писал песни и надеюсь еще напишет не одну. И я вчера прекрасно помнила, но почему-то не опубликовала пост, наверное не хотела,чтоб он затерялся в ленте среди бесконечных поздравлений другого артиста.Не знаю по какой причине Губин оставил свою красивую , честную успешную карьеру, но его добрые песни до сих пор люди любят и поют. Вообще я безгранично благодарна этому невероятному человеку за многое, в том числе за то, что именно с его легкой руки и началались мои первые шаги в шб. Когда-то , в 2002 году я снялась у него в клипе, а затем он замолвил достойное слово обо мне , как о человеке и на меня обратил внимание продюсер гр Hi-Fi и думаю это в большей степени повлияло на мое попадание в нее. С днем рождения , Андрей! Будь счастлив и здоров! И спасибо тебе ❤️ ( фото из клипа " Она одна" с моим участием)
В микроблоге певица отмечает, что Андрей оставил карьеру певца, но его добрые, трогательные песни живы по сей день. У этого прекрасного человека и карьера была такая же – честная и очень успешная. Подписчицы Терешиной присоединились к исполнительнице и вспомнили, как любимый «Андрюша» блистал во времена их молодости. Анфиса Чехова отметилась в поздравительном посте Татьяны Терешиной и заявила, что у «отличного парня» Губина песни тоже отличные.
Несколько лет назад Губин ушел из шоу-бизнеса по состоянию здоровья. Диагноз поставили неутешительный – левосторонняя прозопалгия. О своем страшном недуге певец заговорил только в шоу «Ой, мамочки!» Он признался, что испытывает сильные лицевые боли, левую сторону тела вообще не чувствует, своего отражения в зеркале боится, а врачам нечем утешить Андрея Губина.