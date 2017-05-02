Татьяна Терешина искренне поздравила Андрея Губина с днем рождения, которое было 30 апреля, пожелав всего наилучшего. В свое время Андрей Губин приложил руку к продвижению бывшей солистки группы Hi-Fi в мире шоу-бизнеса и сделал многое для её популярности.

Карьера Татьяны Терешиной начиналась с её участия в клипе Андрея Губина «Она одна». В 2002 году исполнитель пригласил Татьяну сняться в своем клипе «Она одна», и тем самым помог «засветиться». Кастинг в Hi-Fi Татьяна прошла тоже не без помощи Андрея. И теперь Татьяна искренне поздравляет Андрея, которому исполнилось 43 года.

В микроблоге певица отмечает, что Андрей оставил карьеру певца, но его добрые, трогательные песни живы по сей день. У этого прекрасного человека и карьера была такая же – честная и очень успешная. Подписчицы Терешиной присоединились к исполнительнице и вспомнили, как любимый «Андрюша» блистал во времена их молодости. Анфиса Чехова отметилась в поздравительном посте Татьяны Терешиной и заявила, что у «отличного парня» Губина песни тоже отличные.

Несколько лет назад Губин ушел из шоу-бизнеса по состоянию здоровья. Диагноз поставили неутешительный – левосторонняя прозопалгия. О своем страшном недуге певец заговорил только в шоу «Ой, мамочки!» Он признался, что испытывает сильные лицевые боли, левую сторону тела вообще не чувствует, своего отражения в зеркале боится, а врачам нечем утешить Андрея Губина.