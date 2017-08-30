Тимати Дорога в аэропорт: новый клип Тимати не понравился поклонникам из-за навязчивой рекламы и грамматических ошибок

Новый клип Тимати «Дорога в аэропорт» не понравился многим поклонникам рэпа: он буквально пестрит навязчивой рекламой известных брендов, а в прощальном письме главного героя к его бывшей девушке есть грамматические ошибки. Критика поступает даже несмотря на то, что партнершей Тимати стала певица Света, а в качестве актрис в клипе снялись модели Катя Ли и Элина Федерова.

Клип Тимати «Дорога в аэропорт» появился в Сети вчера, но он уже успел вызвать самый настоящий шквал критики и недовольства. Поклонники рэпа отмечают, что хотят смотреть качественную продукцию, а не рекламу различных мировых брендов. К тому же лирический герой клипа плохо учился в школе – его прощальное письмо к бывшей содержит «смешные» грамматические ошибки. Ситуацию не спасли даже красивые модели Катя Ли и Элина Федерова и исполнительница Света, которая решила поднять былую популярность с помощью Тимати.

Сюжет клипа прост и рассчитан на молодежную аудиторию, но именно молодежь дала понять, что не будет считаться с навязчивой рекламой. Еще современные молодые люди намного грамотнее, чем о них принято думать. Многие нажали на паузу во время просмотра клипа и нашли ошибки в письме главного героя — «в прочем» и «на краю пропости». Также в небольшом пятиминутном клипе рэпер умудрился прорекламировать «Аэрофлот», салон ювелирных изделий и даже протеиновые коктейли.

На критику в свой адрес Тимати уже ответил, однако, он затронул только упреки в том, что «безнравственные и аморальные клипы» могут увидеть маленькие дети. Певец посоветовал увести детей от экранов в тот момент, когда крутятся его клипы: он поет о взрослой жизни, которая сама по себе – ловушка. Что же касается «граммар-наци», то им певец ничего не ответил и оправдываться перед ними не стал.