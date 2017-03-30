Украину могут отстранить от «Евровидения-2017» из-за Самойловой, а промо-ролик к конкурсу жестко раскритиковали

Вокруг конкурса «Евровидение-2017» продолжают накаляться страсти. Накануне в Европейском вещательном союзе выдвинули ультиматум Украине по факту недопуска к конкурсу представительницы России Самойловой. Параллельным курсом Киев представил промо-ролик к предстоящему конкурсу.

Президент ЕВС Ингрид Делтенре дала интервью одному из европейских изданий. По ее словам, в ЕВС очень расстроены тем, как поступила Украина по отношению к российской участнице. В организации считают, что «Евровидение» должно объединять таланты и дарить радость людям, а не использоваться в целях политических игр между властями стран. В то же время, по словам Делтенре, в ЕВС продолжают переговоры с Порошенко и Гройсманом, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Если же Киев не найдет способа открыть для Самойловой доступ к конкурсу, то это может повлечь за собой серьезные последствия для Украины – страну могут временно отстранить от «Евровидения».

Параллельным курсом прошла презентация промо-видео к предстоящему конкурсу. Ролик, который состоит из нарезки материалов, снятых о городе и коротких речей градоначальника Виталия Кличко, жестко раскритиковали пользователи Сети. Что самое примечательное, так это то, что критике работу поддали даже сами украинцы.

Не понравилась зрителям ни сама идея ролика, ни музыка на фоне, ни даже те положительные моменты, которые освещаются в видео. По словам критиков, на деле Киев выглядит далеко не таким привлекательным.