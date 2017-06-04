Валерия Адлейба, ставшая победительницей телепроекта «Ты супер!», дала свою первую пресс-конференцию. Несмотря на часовое опоздание юной певицы, журналисты терпеливо ждали юную исполнительницу. Исполнительница посетила мероприятие с мамой, ответив на все интересующие СМИ вопросы.

Валерия Адлейба приняла участие в проекте «Ты супер!», где смогла одержать победу. Ночью 3 июня молодая исполнительница вернулась из Крыма, а уже утром в этот же день у нее была запланирована первая пресс-конференция, на которую она опоздала на час. Несмотря на это журналисты терпеливо ждали юную исполнительницу.

На мероприятие жительница Абхазии приехала вместе со своей мамой и с радостью приступила отвечать на все интересующие сотрудников СМИ вопросы. Певица призналась, что ее дом заполнен цветами, сувенирами, которые ей подарили по приезду. Несмотря на то, что в последнее время у Валерии плотный график, она не устает, так как занимается любимым делом и будет дальше продолжать. Певица рассказала, что в ближайшее время планирует найти педагога по вокалу.

Звезда шоу «Ты супер!» рассказала о самых запомнившихся подарках. Так, мальчик из Казахстана презентовал ей музыкальное видеообращение, в котором посвятил девушке песню. А на днях советник главы Абхазии подарил ей большое количество своих книг, стихотворения, которые сам сочинил для Валерии.

Мама победительницы музыкального проекта РФ призналась, что из-за усталости у них не было времени обдумать и принять конкретные творческие предложения.