Валерия Адлейба стала победительницей первого сезона шоу «Ты супер!»

Первый сезон нового детского шоу талантов «Ты супер!» завершился 26 мая и определил победительницу. Ей стала Валерия Адлейба из Абхазии, девочка, которая воспитывается без попечения родителей. Другие 10 финалистов шоу также растут без папы и мамы.

На протяжении всего проекта телезрители думали, что в финал выйдет не Валерия, а сосем другая девочка – Карина Исмаилова из Махачкалы. Юной дагестанке пророчили громкую победу в финале, она преодолевала этап за этапом. Для финала она выбрала сложную песню «Don’t speak» и спела ее вместе с певицей Ёлкой, но получила четвертое место. 44% голосов телезрителей набрала девочка из Абхазии: Лера исполнила песню «Снится сон» с хором Игоря Крутого. Весь город Очамчир радуется за победительницу.

Леру Адлейбу можно назвать социальной сиротой. Даже песню о снах и мечтах она выбрала не напрасно: во сне сбываются самые смелые мечты, а в жизни все сложнее. У Леры есть родители, но она живет в интернате: дом сгорел, в пожаре погиб дедушка, а родителям не отдают ребенка, пока они не обеспечат ее условиями проживания. Проект – единственный способ мамы Леры все время быть рядом с ребенком, а мечта у девочки одна – чтобы появился большой дом или квартира, где папа, мама, она и младший брат снова будут вместе и заживут как прежде.

Переходя с этапа на этап, Лера исполняла разные песни, все они были достаточно сложными. В завершении шоу она пела ту же песню, с которой пришла – «Adajio». Происходило это 26 мая на сцене Кремлевского дворца. А 10 июня в Крыму стартовала «Детская новая волна» и Валерию отправили туда попытать свои силы.