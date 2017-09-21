Валя Исаева: самая молодая мать России ищет защиты от мужа Хабиба Патахонова

В 2005 году многие россияне знали, кто такие Валентина Исаева и Хабиб Патахонов – десятилетняя Валя забеременела от 18-летнего Хабиба, а в 11 лет родила дочь Амину. Сейчас на шоу Дмитрия Шепелева Валентина рассказала, что Хабиб бьет ее, она с ним не счастлива даже несмотря на наличие детей Амины и Амира, и просит общественность спасти ее от такого мужа.

Двенадцать лет назад двух подростков Хабиба Патахонова и Валентину Исаеву вся страна называла «современными Ромео и Джульеттой»: одиннадцатилетняя Валя родила дочь Амину, а ее парня Хабиба Патахонова ждало тюремное заключение. Тогда Валя и ее муж просили оставить их молодую семью в покое, пара расписалась, дождавшись нужного возраста, но счастья создание ячейки общества двум подросткам не принесло. Сейчас Валентине 23 года, она – мать двоих детей, и просит в студии программы «На самом деле» спасти ее от Хабиба, который оказался домашним тираном. Сложность заключается в том, что если Валя уйдет от Патахонова, он отсудит их детей.

Ранее СМИ писали о том, что сказка о юной любвиВали и Хабиба не выдержала испытания реальностью: муж бил Валентину, она убегала из дома. На ток-шоу Шепелева Валя заявила, что около года назад встретила нормального мужчину, который ее не бьет и всячески оберегает. К мужу у молодой женщины никаких чувств не осталось, домой к нему она возвращаться боится и очень скоро обязательно разведется.

За судьбой девочки, родившей несмотря на угрозу здоровью и даже жизни, какое-то время следили СМИ. Сначала писали, что Хабибу 14, он такой же ребенок, как и Валя, но потом выяснилось, что Патахонову есть все 18 лет, в 2005 году парень уже работал – пек на рынке лаваши и снимал комнату у бабушки Валентины. Тогда по закону опекуном над маленькой Аминой назначили бабушку Вали, а Хабибу все-таки дали условный срок.