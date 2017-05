Ведущие музыкальной премии канала RU TV высмеяли Ольгу Бузову

Как вам премия? Кто смотрел ?😜😜😜 #МалоПоловин #ясоздаютренды #яоткрываюмирдругихмужчин #яещедажененачинала #моилюдивсегдасомной

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 27, 2017 at 4:37pm PDT