Ведущие музыкальной премии канала RU TV высмеяли Ольгу Бузову

Ведущая Ольга Бузова, в последнее время выпустившая несколько песен, попала в номинацию премии канала RU TV «Лучший старт», но статуэтка досталась не ей. Канал посчитал, что лучше Ольги стартовала группа «Грибы», а ведущие номинации весь вечер высмеивали Бузову.

В «Крокус Сити Холле» канала RU.TV наградил немало артистов, которые сделали ощутимый вклад в развитие российского шоу-бизнеса. На красной дорожке в числе номинантов появились Анна Седокова, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие звезды. Но «притчей во языцах» стал дебют Ольги Бузовой в качестве певицы. Ведущие шоу Иван Чуйков и Александр Ревва дали понять, что они не будут благосклонными к начинающей «певице».

Как вам премия? Кто смотрел ?😜😜😜 #МалоПоловин #ясоздаютренды #яоткрываюмирдругихмужчин #яещедажененачинала #моилюдивсегдасомной A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 27, 2017 at 4:37pm PDT

Ведущие программы всячески старались донести до Бузовой, что у нее нет ни голоса, ни слуха, и поставленного правильно вокала, ни таланта исполнительницы. Они попросили соведущую Ольги по телепроекту «ДОМ -2», Ксению Бородину, объявить, что в номинации «Лучший старт» победила группа «Грибы». Иван Чуйков саркастически отметил, что Ксения повидала на своем веку немало «стартов» в шоу-бизнесе, хороших и плохих. И один из таких «плохих стартов» – это ее подруга Ольга Бузова. Бородина уверена, что для хорошего старта необходимы «голос, харизма и удачный первый клип». А канал RU.TV считает, что всего этого у певицы Ольги Бузовой нет.

Подписчики музыкального канала RU.TV тоже считают, что никаких наград Ольге Бузовой давать не надо: она бездарна. У нее нет, в первую очередь таланта, а потому уже всего того, что перечислила Бородина. Такие певицы – просто «посмешище».

Я здесь 💣 Пришла за своей премией 🏆 A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on May 27, 2017 at 9:26am PDT

Издеваясь над начинающей певицей, ведущий Александр Ревва отметил, что она обладает удивительным даром убеждения: убедила всю страну, что умеет петь, не умея петь. Но чтобы победить, надо не убеждать, надо хорошо петь. Иван Чуйков заявил, что в конверте с именем победителя – «Грибы», и там ребята действительно поют. Костюм Зены – Королевы Воинов, выбранный Ольгой Бузовой для мероприятия, тоже стал поводом для шуток и издевательств ее хейтеров.