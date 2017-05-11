Верка Сердючка (Андрей Данилко) раскритиковала организацию песенного конкурса “Евровидение” в своей стране. По ее словам, она с нетерпением ждет, когда все закончится, потому что все подходы к ее дому превращены в общественный туалет.

Андрей Данилко, народный украинский артист, более известный под своим сценическим именем Верка Сердючка раскритиковал организацию проведения «Евровидения» в Киеве. Артист признался, что ждет с нетерпением, когда все это закончится. По его словам, точно также этого ждут многие киевляне: нигде “не пройти, ни проехать”. Конкурс организован очень плохо и стал настоящим испытанием для города, сравнимым с ураганом «Катрин». Но больше всего артиста, по его словам, возмущает то, что все подходы к его дому превращены к общественный туалет. Напомним, что дом Сердючки находится в районе Крещатика, там же расположилась и фан-зона ”Евровидения”.

Стало известно, что многие киевляне недовольны тем, как организован песенный конкурс. Все началось с Джамалы, которую не пустили на красную дорожку «Евровидения», хотя именно ей Киев обязан тем, что в этом году конкурс проходит именно в Украине.

Далее не было официального объявления о начале церемонии, ее начали с опозданием в полчаса, причем большинство из гостей этого так и не поняли. Музыкантов согнали с главной сцены, они были вынуждены выстроится по ее бокам. Были и другие просчеты, которые привели в возмущение многих украинцев.