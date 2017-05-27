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Известно, что Виктория Боня всегда мечтала о большой семье, она никогда не скрывала желания иметь много детей. Виктория призналась, что задумалась об усыновлении ребенка, однако не все поддержали её стремление.

Виктория Боня хочет усыновить ребенка
Фото: woman.ru

Сейчас Виктория занимается воспитанием пятилетней дочери, которая родилась в браке с Алексом Смерфитом. После развода, ребенок большую часть времени стал проводить с Викторией. Как заявляла Боня неоднократно в своих интервью, проблемы в отношениях со Смерфитом начались из-за того, что у него на первом месте была карьера, а не семейные ценности. Он был против желания Виктории воспитывать много детей. Она не исключает той вероятности, что однажды она начнет воспитывать приемного ребенка.

После развода с Алексом, Виктория пересмотрела свое отношение к мужчинам, теперь она оценивает их в первую очередь как кандидата на роль главы семьи. Она больше не ищет мужчину, чтобы просто состоять с ним в отношениях, для неё теперь самое главное реализовать себя как счастливая многодетная мать.

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