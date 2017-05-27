Виктория Боня хочет усыновить ребенка

Известно, что Виктория Боня всегда мечтала о большой семье, она никогда не скрывала желания иметь много детей. Виктория призналась, что задумалась об усыновлении ребенка, однако не все поддержали её стремление.

Сейчас Виктория занимается воспитанием пятилетней дочери, которая родилась в браке с Алексом Смерфитом. После развода, ребенок большую часть времени стал проводить с Викторией. Как заявляла Боня неоднократно в своих интервью, проблемы в отношениях со Смерфитом начались из-за того, что у него на первом месте была карьера, а не семейные ценности. Он был против желания Виктории воспитывать много детей. Она не исключает той вероятности, что однажды она начнет воспитывать приемного ребенка.

После развода с Алексом, Виктория пересмотрела свое отношение к мужчинам, теперь она оценивает их в первую очередь как кандидата на роль главы семьи. Она больше не ищет мужчину, чтобы просто состоять с ним в отношениях, для неё теперь самое главное реализовать себя как счастливая многодетная мать.