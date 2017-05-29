«Холостяк» Илья Глинников выбрал двух невест-финалисток из четырех

Актер Илья Глинников очень скоро определится с девушкой, которая в будущем может стать его женой. На основании мнения родных из Грузии он отправил домой Лесю и Снежанну, при чем последняя сама хотела быть ему просто другом.

27 мая вышел предпоследний выпуск «Холостяк-5», Илья Глинников познакомил в нем четырех «претенденток в жены» со своими родными, а они выразили свое мнение. «Грузинская девочка» Мадина Тамова, понятная родным «холостяка» по менталитету, полюбилась семье Ильи больше всех. Они заявили, что это самый приемлемый вариант: у девочки патриархальные ценности, уважение к старшим, знание культуры и традиций грузинского народа. А в чувствах Кати Никулиной, от которой сам Илья без ума, родственники засомневались. Катя – модель, в будущем хочет стать актрисой, она из желания выйти замуж может «играть чувства». Ужин с миловидной блондинкой прошел холодно и скованно, чего нельзя сказать об общении родственников с Мадиной.

Леся Рябцева и Снежанна Самохина не понравилась семье «холостяка» тем, что у них к нему скорее дружеские чувства, чем влюбленность. А для создания семьи нужна не дружба, а любовь. Снежанна даже не скрывала, что не видит в артисте любимого мужчину, но готова быть его верным другом.

Финал шоу покажет, с кем из оставшихся девушек захочет связать свою жизнь Илья Глинников, а кто отправится домой. Повлияет ли мнение родственников на выбор «холостяка» — покажет последний выпуск брачного шоу.