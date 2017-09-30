Яна Кошкина: ведущая «Королей фанеры» приняла участия в слепых прослушиваниях на «Голосе-6»

Шестой сезон шоу «Голос» интересен тем, что на «слепые прослушивания» могут прийти даже звезды шоу-бизнеса, и судьи оценят только их голос и исполнение. Не стала исключением Яна Кошкина – ведущая шоу «Короли фанеры». Ее сделали «подсадной уткой» для «золотой четверки», но судьи обращали внимания только на голос, потому не повернулись к той, которая исполнила «Шопена» Елены Ваенги не очень хорошо.

«Золотая четверка» жюри шоу «Голос» не оценила стараний Яны Кошкиной даже с роли «подсадной утки». Ведущая программы «Короли фанеры» спела песню «Шопен» Елены Ваенги не очень хорошо, никто из жюри к ней не повернулся – не впечатлила. К ней хотел повернуться Александр Градский, но передумал: Яна даже ударения ставила неправильно. Маэстро отметил, что Кошкиной стоит позаниматься вокалом, и он готов быть ее учителем. Критика жюри не стала для Яны Кошкиной поводом огорчаться: она буквально силой вытащила Диму Билана, который не хотел ее видеть в своей команде, и исполнила с ним дуэтом песню «Я просто люблю тебя».

В свои команды наставники набирают только тех, кто сумел их поразить, независимо от того, работает претендент в шоу-бизнесе или нет. Например, Фила Бальзано, бывшего мужа певицы Наргиз, захотели взять к себе все наставники, а он выбрал Пелагею. Фил отметил, что его участие на «Голосе-6» не является местью бывшей жене, которая стала лауреаткой «Голоса-2». Что же касается Яны Кошкиной, то Градского заинтересовали ее красивые формы, но никак не вокал. Маэстро даже спросил Пелагею, имеет ли Яна опыт пластических операций.