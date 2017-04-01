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Юлия Самойлова все еще имеет шансы на выступление на киевском «Евровидении». Европейские организаторы конкурса внесли российскую конкурсантку в список участников. Наша представительница получила третий порядковый номер.

Юлия Самойлова официально заявлена в список участников «Евровидения» с третьим порядковым номером
Фото: kp.ru

Европейские и украинские организаторы «Евровидения-2017» заявили российскую гражданку Юлию Самойлову в качестве участницы песенного конкурса, который состоится чуть более чем через месяц в столице Украины. Важно отметить, что официальный список конкурсантов с их порядковыми номерами составлялся украинскими и европейскими организаторами. В ЕВС пока никак не прокомментировали попадание россиянки в список участников. А в Киеве тоже придерживаются молчания.

Буквально днем ранее стало известно, что ЕВС направил украинскому премьеру Гройсману письмо, в котором Союз открыто выражает свои претензии по поводу запрета въезда Самойловой на территорию Украины. В письме также значилось, что ЕВС получил сведения от некоторых стран-участниц «Евровидения» о том, что они намерены бойкотировать конкурс в случае запрета участия для россиянки.

В свою очередь в Европейском вещательном союзе пригрозили Киеву полным исключением из всех дальнейших мероприятий ЕВС, если проблема не будет решена. В Украине не дали публичного ответа организации.

Украинское «Евровидение» должно стартовать девятого мая. Тогда состоится первый полуфинал. Российская участница должна принять участие во втором полуфинале, который запланирован на одиннадцатое число.

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