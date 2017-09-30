Юрий Дудь рассказал Ивану Урганту, почему не берет провокационных интервью у женщин

Журналист и блогер Юрий Дудь, известный своими провокационными интервью, на программе «Вечерний Ургант» рассказал, почему не задает неудобных вопросов дамам. Он принципиально не приглашает девушек на шоу «вДудь» – не нашел «своих» героинь, у которых захочет взять интервью во что бы то ни стало. Но на примете у Юрия Дудя есть Тина Канделаки, конфликтовавшая с блогером, и Земфира Рамазанова – яркая личность.

На программе «вечерний Ургант» 29 сентября побывал Юрий Дудь – видеоблогер, известный своими скандальными интервью и громким конфликтом с Тиной Канделаки. Он заявил, что не берет интервью у женщин, потому что не встретил тех из них, с которыми захочет поговорить во что бы то ни стало. Но претендентки на участие в шоу «вДудь» у него уже имеются: Тина Канделаки, скандалившая с ним, и «ушедшая в тень» Земфира. Блогер отметил, что не любит творчество Земфиры, но она вдохновляет его как личность, а Канделаки стоит его простить за все плохое и прийти на интервью. Роликам Дудя не исполнилось и года, а его популярность растет с каждым днем: зрителю интересны его беседы с политиками, певцами, шоуменами.

Тина Канделаки, будучи генеральным продюсером канала «Матч ТВ», отметила, что никогда не придет на интервью к Юрию Дудю. Она прекрасно знает журналиста еще по Sports.ru и считает, что он предвзят к героям, у которых берет интервью. Сама Тина разговаривает в известными лицами так, чтобы поменять о них мнение к концу беседы, а Дудь с первых вопросов настраивается вынести собеседнику приговор. И если Дудь перед интервью с Канделаки будет предвзят – ей лучше не приходить на его шоу.