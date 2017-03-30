Юрий Лоза не смог молчать относительно «Евровидения» в Киеве

Многие звезды шоу-бизнеса высказались относительно запрета для Юлии Самойловой на въезд в Украину, не остался в стороне и певец Юрий Лоза. По его словам, организаторы «Евровидения» живут по принципу «и нашим, и вашим». Украину сразу надо было лишить участия в конкурсе.

Пока Европейский вещательный союз призывает Украину открыть въезд кандидатке от России, пугает Киев санкциями и отстранением, грозится перенести конкурс в любое другое государство Европы. Юрий Лоза считает, что дисквалификация наступает сразу или страну никто не будет отстранять вообще. Хотя препятствие конкурсанту и лишение его возможности спеть и победить – дело наказуемое. Из России сделали виновницу в конфликте, хотя никакого конфликта не было. Юлия – красивая, талантливая и очень мужественная девушка, а не «солдат информационного фронта». Настоящий «солдат на поле пропаганды» — украинка Джамала, которая год назад позволила политике диктовать условия искусству. Это ее песню о бедах татарского народа ЕВС должен был не принять.

Лоза заметил, что он был одним из тех, кто изначально призывал бойкотировать в этом году «Евровидение» и не обнадеживать хорошую девушку. Изначальные правила общеевропейского конкурса гласили: никакой политики в текстах песен. В прошлом году это правило было грубо нарушено, специально подобранное жюри сочли нарушения со стороны Украины приемлемыми, сделало Джамалу победительницей. Лоза уверен, что конкурс нужно игнорировать до тех пор, пока оргкомитет не вернет первичные правила. Из-за высокой политичности нынешнего «Евровидения» из ЕВС уходит его нынешняя глава Ингрид Делтенре.