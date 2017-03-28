Зачем Дима Билан поехал в Исландию: болезнь или грандиозный проект?

Дима Билан заканчивает свое путешествие по загадочной и красивой Исландии. Последние дни артист провел именно на этом чудесном острове, и каждый день радовал поклонников новыми снимками с места событий. Судя по всему, певец активно работает над новым проектом.

Не так давно артист и наставник на шоу «Голос» кардинально сменил имидж – полностью остриг волосы. Вместе с его кардинальными переменами в фигуре новый стиль произвел на поклонников артиста неоднозначные впечатления – многие начали подозревать, что Дмитрий серьезно болен.

Однако если проблемы со здоровьем у него и имеются, то они не являются слишком серьезными. Дмитрий ранее сам намекнул, что его жизни ничего не угрожает. А его бессменный продюсер Яна Рудковская поведала, что новая стрижка Билана – это часть нового грандиозного проекта с его участием, детали которого пока не разглашаются.

#Iceland #reykjavik #bilan #dimabilan #билан #димабилан A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 27, 2017 at 12:15am PDT

Судя по всему, поездка в Исландию – это тоже часть этого нового проекта. На большинстве снимков Дмитрий позирует в костюме – очень нетипичном наряде для таких мест и пейзажей. Что касается пейзажей, то они там просто невообразимы, и снимки получаются очень эффектными.

Скорее всего, Билан и его команда снимают на острове какое-то видео. Но что это будет, музыкальный клип, документальный ролик или целый фильм, пока не ясно. В любом случае, поклонники очень заинтригованы загадочной поездкой Димы Билана.

Кстати, недавно артист рассказал, что уже планирует возвращаться домой. Таким образом, его работа, судя по всему, уже закончилась. Значит, вскоре стоит ожидать новостей.