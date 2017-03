Зачем Дима Билан поехал в Исландию: болезнь или грандиозный проект?

Вот такой вечерний пятничный привет вам с фьорда! ☺️🏊🏻А вы там как, настроились на выходные?) 😉Все помнят, что сегодня заключительный выпуск слепых прослушиваний #ГолосДети @voice1tv ? Через 30 минут переключайтесь на #первыйканал @1tv! #билан #димабилан #исландия #iceland #reykjavik #bilan #dimabilan / Friday evening hello from fjord! 😊🏊🏼and how about you all, ready for a weekend? 😉 can you all remember of the last blind auditions at #TheVoice? Turn you tv on in half an hour on #thefirstchannel!

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Mar 24, 2017 at 11:01am PDT