Зачем Дима Билан поехал в Исландию: болезнь или грандиозный проект?

Дима Билан заканчивает свое путешествие по загадочной и красивой Исландии. Последние дни артист провел именно на этом чудесном острове, и каждый день радовал поклонников новыми снимками с места событий. Судя по всему, певец активно работает над новым проектом.
Не так давно артист и наставник на шоу «Голос» кардинально сменил имидж – полностью остриг волосы. Вместе с его кардинальными переменами в фигуре новый стиль произвел на поклонников артиста неоднозначные впечатления – многие начали подозревать, что Дмитрий серьезно болен.
Однако если проблемы со здоровьем у него и имеются, то они не являются слишком серьезными. Дмитрий ранее сам намекнул, что его жизни ничего не угрожает. А его бессменный продюсер Яна Рудковская поведала, что новая стрижка Билана – это часть нового грандиозного проекта с его участием, детали которого пока не разглашаются.
Судя по всему, поездка в Исландию – это тоже часть этого нового проекта. На большинстве снимков Дмитрий позирует в костюме – очень нетипичном наряде для таких мест и пейзажей. Что касается пейзажей, то они там просто невообразимы, и снимки получаются очень эффектными.
Скорее всего, Билан и его команда снимают на острове какое-то видео. Но что это будет, музыкальный клип, документальный ролик или целый фильм, пока не ясно. В любом случае, поклонники очень заинтригованы загадочной поездкой Димы Билана.
Вот такой вечерний пятничный привет вам с фьорда! ☺️🏊🏻А вы там как, настроились на выходные?) 😉Все помнят, что сегодня заключительный выпуск слепых прослушиваний #ГолосДети @voice1tv ? Через 30 минут переключайтесь на #первыйканал @1tv! #билан #димабилан #исландия #iceland #reykjavik #bilan #dimabilan / Friday evening hello from fjord! 😊🏊🏼and how about you all, ready for a weekend? 😉 can you all remember of the last blind auditions at #TheVoice? Turn you tv on in half an hour on #thefirstchannel!
Кстати, недавно артист рассказал, что уже планирует возвращаться домой. Таким образом, его работа, судя по всему, уже закончилась. Значит, вскоре стоит ожидать новостей.