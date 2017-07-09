Жанна Агузарова недавно отметила 55-летие. В честь юбилея певицы 8 июля выпуск «Суперстар» посвятили артистке. Поклонников звезда поразит неожиданным выступлением с Тимати, Максимом Галкиным, а также порадует воссоединением группы «Браво».

Жанна Агузарова считается самой эпатажной российской знаменитостью, вокруг ее личности всегда много слухов. В начале 90-х она пропала, несмотря на это до сих пор является востребованной певицей. Сообщается, что она очень часто прилетает в Россию, что выступить на корпоративах, за которые ей платят около 3000000 руб.

Артиста не появляется на обложках журналов, с ней сложно договориться об интервью. Но команда НТВ смогла практически невозможное. Так, в прошлую субботу в программе «Суперстар» поклонники экстравагантной певицы могли насладиться ее выступлением. Весь выпуск, получивший название «Последний концерт на Земле» был посвящен загадочной звезде шоубиза России. Музыкальная часть проекта порадовала поклонников певицы оригинальными аранжировка ее хитов, а также неожиданными дуэтами. Так, знаменитость спела вместе с Тимати и Максимом Галкиным. Но на этом сюрпризы не заканчиваются, зрителей программы ожидало воссоединение коллектива «Браво», всего на один номер.

Напомним, недавно стало известно, что Агузарова не поддерживает связь со своими родными, а также выдумала себе отчество, утверждая, что ее отца зовут Хасан, в реальности его имя Георгий.