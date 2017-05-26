В марте этого года стало известно, что женатый актер Александр Носик уходит от жены Ольги Носик к экс-солистке группы «Тутси» Насте Крайновой. В студии шоу «Пусть говорят» жена актера и его любовница встретились лицом к лицу.

Поведения Ольги Носик никто из зрителей и гостей студии не ожидал: женщина заявила, что отпускает бывшего мужа к другой без претензий и обид. Фактически ее барк давно перестал существовать, они с мужем стали чужие друг другу. Юридически они не имели возможности развестись, потому Носик вправе сам решать с кем ему встречаться, с кем жить и кого любить.

Понимая удивление и изумление студии Ольга объяснила, что она любит мужа, и ей совершенно неважно, с нею он или с другой. Потому она нормально отреагировала на то, что супруг на ее глазах крепко обнял Настю Крайнову. Именно поэтому 45-илетний женатый актер открыто выводил в свет не жену, а любовницу, совершенно не стесняясь. Парочку видели в ресторане папарацци, она обнималась и нежно ворковала. Носик потом сам комментировал провокационные снимки: он любит Анастасию, а от жены ушел две недели назад.

О «искаженных представлениях прессы» заявляла уже бывшая жена Александра Ольга. Она не стала унижать себя в студии у Андрея Малахова, не стала бросаться на Настю, драться с нею на потеху публике. Она обняла Анастасию и заявила, что ни в чем ее не винит и останется ее подругой. Носик благодарен жене за ее благородство и за то, что отпустила его «красиво».