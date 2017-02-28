Скандал на церемонии вручения награды «Оскар»: кто стал инициатором конфликта

Нынешний, 89-ый «Оскар» по праву считается самым скандальным: ведущий шутил на тему победы Трампа, делал звездам оскорбительные «комплименты», а победил фильм «Лунный свет», а не нашумевший «Ла-ла-ленд». У мюзикла были далеко идущие планы – получить 14 статуэток по разным номинациям, обогнать «Титаник», но все «Оскары» в процессе «разлетелись» по разным картинам-номинантам.

Чтоб церемония запомнилась – доходило до абсурда: на зрителей с потолка падали конфеты и пончики, с улицы заходили случайные прохожие и туристы, Джимми Киммели у микрофона странно шутил о политике и дискриминации. Но не это стало апогеем: два актера, которые должны были объявить и наградить лучший фильм, позвали на сцену всех, кто связан с «Ла-ла-лендом». Воодушевленная команда мюзикла о Бродвее вышла и приготовилась получать статуэтку, но не тут-то было. Американская Киноакадемия сочла, что воодушевлять «цветную» молодежь важнее, и потому объявила победителем фильм «Лунный свет». Актеры Уоррен Битти и Фей Данауэй пригласили на сцену организаторов шоу, а те заявили, что произошла чудовищная ошибка, победил «Лунный свет», а актриса Эмма Стоун из «Ла-ла-Ленда» — единственная, кто получит «Оскар».

Барри Дженкинс, режиссер фильма «Лунный свет» о парне из Майами, заявил, что даже не мечтал о победе и мысленно признал победителем модный мюзикл. На данном этапе трудно сказать, что стало причиной скандальной ошибки. То ли конверт с именем Стоун и верно лежал прямо на конверте с названием фильма, то ли это такой трюк для высоких рейтингов. Вопреки ожиданиям, из команды «Ла-ла-ленда» награду кроме Эммы Стоун увезли режиссер Дэмьен Шаззел, композитор, постановщик, оператор мюзикла и песня.