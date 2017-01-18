Спектакль «Клинический случай» на сцене ЦДКЖ в 150-й раз встретится со зрителями

На театральной сцене Центрального дома культуры Железнодорожников юбилей потрясающей рождественской комедии: спектакль «Клинический случай» в 150-й раз встретится со зрителями.

Этот яркий, смешной, полный удачных творческих находок спектакль создали режиссёр Роман Самгин, художник Ольга Шагалина и продюсер Леонид Роберман. Их талант, фантазия, мастерство и высокий профессионализм блестящих актёров обеспечили этой искромётной комедии Рэя Куни долгую жизнь на театральных подмостках.

Поставленный в октябре 2008 года, спектакль «Клинический случай» с большим успехом дожил до своего 150-го показа. За эти годы его посмотрели более 150 тысяч зрителей во всех уголках России.

22 января, в день юбилея для вас будут играть лучшие актёры: Игорь Ливанов, Роман Мадянов, Елена Бирюкова, Яна Аршавская, Елена Галибина, Юрий Нифонтов, Степан Абрамов, Илья Созыкин, Сергей Батаев.