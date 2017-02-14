Сретение Господне: что представляет собой этот христианский праздник и какие обычаи и приметы в нем существуют?

Уже завтра, 15 февраля, на сороковой день после Рождества Христова, отмечается еще один важный христианский праздник – Сретение Господне. Этот праздник – символ христианской веры и богатый приметами и обычаями день. В славянской культуре он всегда был очень почитаемым.

Значение этого праздника в некоторой степени до сих пор представляет собой тайну, и в православной вере продолжаются дискуссии на этот счет и в наши дни. А само слово «сретение» значит встречу. Но и в этом смысле Сретение Господне трактуется с двух сторон. Согласно библейской легенде в этот день встретили младенец Иисус, родившийся сорока днями ранее, и пророк Симеон.

Симеон в библейском писании символизирует собой первого человека, который встретился с богом. Согласно преданию, он писал историю христианства, но едва не допустил ошибку, заменив слово «Дева» на слово «Жена», поскольку в истории говорилось, что «Дева родила Сына». Однако Ангел, посланный Господом с небес, остановил старца Симеона, и тот не допустил ошибки. Так случился первый контакт человека с Господом.

Другое, народное трактование, заключается в придании слову «сретение» встречи сезонов. Считается, что в этот день зима встречается с весной. День становится все больше, а серьезные морозы начинают отступать. Это значит, что зима уже уступила весне, и совсем скоро земля снова будет цветущей.

Но есть и еще одно религиозное трактование Сретения. Оно представляет собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Историки считают, что эту встречу как раз и символизирует собой старец Симеон, как символ прихода христианства.