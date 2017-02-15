Сретение Господне входит в число важных церковные праздников, потому что оно — важный этап в жизни спасителя Иисуса Христа. Встреча Младенца Иисуса со старцем Симеоном олицетворяет встречу человека с Богом, всю ее важность и необходимость. Старик не умирал, пока Спаситель не родился, он держал на руках Богочеловека.

Год назад митрополит Волоколамский, в миру — Алфеев, снял фильм, объясняющий суть этого важного церковного праздника. Священник объяснил, почему именно на Сретение выпадает день Православной молодежи – молодым важнее всего встретить Бога в дни юности, пока не стало поздно. Если Сам Господь пришел в мир как младенец, то тем более детей важно с малых лет воспитывать в христианской морали. В фильме история о библейских событиях переплетается с наставлениями неофиту о поведении в храме, об устройстве храма и о значении различных богослужений. «Сретение» — важный фильм из цикла фильмов «праздники». Священник объясняет на понятном языке, что является церковной традицией, а что – просто суеверием, которое никак не повлияет на христианскую жизнь. Жажда в человеке всего божественного в наше время должна быть ничуть не меньшей, чем у новозаветного старца.

Вот уже 25 лет верующая молодежь 15 февраля отмечает свой праздник без громких гуляний и поздравлений, зато с пользой для души. Парни и девушки ведут беседы со священнослужителями, ездит по больницам, навещает детей и стариков, устраивает для себя конкурсы и спортивные соревнования, а танцуют православные на Сретенском балу. Церковь пропагандирует не современные танцы, лишенные одухотворенности, а танцы, которые танцевали на балах. Всемирный день православной молодежи был учрежден в 1953 году, но в России стал возможен только после распада СССР.