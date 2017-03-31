Страны-участницы «Евровидения» устроили бойкот из-за Самойловой: Украину могут отстранить от конкурса

Страны-участницы «Евровидения-2017» устроили бойкот из-за запрета на въезд в Украину представительницы России Юлии Самойловой. Об этом сообщила гендиректор ЕВС Ингрид Делентре в письме украинском премьеру Владимиру Гройсману.

Глава Европейского вещательного союза сообщает, что организация получила сведения от нескольких стран-участниц ЕВС о бойкоте украинского конкурса в случае, если Киев не пойдет навстречу Юлии Самойловой. В письме сказано, что европейская организация не нашла ни единого подтверждения тому, что Самойлова может представлять собой угрозу национальной безопасности Украины.

Также Делентре в своем письме отмечает, что в ЕВС очень недовольны и даже злы кардинальной позицией Украины по данному вопросу. По ее словам, Союз прилагает все усилия, чтобы «Евровидение» оставалось сугубо музыкальным конкурсом, без вмешательства политики. В конечном итоге, по словам гендиректора ЕВС, закончиться все это может полным исключением Украины из всех будущих мероприятий Союза.

О каких конкретно странах, присоединившихся к бойкоту, идет речь, не сообщается. Однако после последних событий вполне вероятно, что Украина действительно может лишиться права проводить и даже участвовать в «Евровидении».

Скандал вокруг участницы Юлии Самойловой разразился из-за того, что украинская Служба безопасности нашла в биографии певицы эпизоды, когда та нарушала украинское законодательство. Дело в том, что после «оккупации» Крыма Самойлова выступала на фестивале на полуострове.