Страстная неделя: сроки, расписание, ограничения, запреты и подготовка к Пасхе

Уже завтра, десятого апреля, начинается последняя неделя Великого поста – Страстная неделя символизирующая последние дни жизни Иисуса Христа, проведенные в муках, Тайную вечерю, распятие и погребение. Шесть дней перед наступлением Пасхи считаются самыми строгими в период Великого поста, а в пятницу верующие и вовсе отказываются от любой еды.

Страстная седмица (так по-другому называют Страстную неделю) – время, когда происходит наиболее глубокое духовное и физическое очищение. Начинается этот период в понедельник (в этом году 10 апреля), и продолжается до субботы включительно. После наступает самый светлый христианский праздник – Пасха, символизирующая воскрешение Иисуса Христа.

Ограничения в Страстную неделю действительно очень серьезные. В эти дни запрещается употребление мяса, молочных продуктов, рыбы, масел, алкоголя и других продуктов, которые запрещаются в период поста. Употреблять пищу разрешено только один раз в день – вечером, пить разрешено только холодные постные напитки, часто только воду.

В четверг единственный раз в неделю позволяется использовать в качестве добавки к пище растительное масло. Также позволяется немного вина. А самым строгим днем недели является Страстная пятница – день, когда Иисус был распят. В пятницу запрещается есть вообще. Разрешено только пить.

Что касается духовного очищения, то тут дела также обстоят строго. Верующие не веселятся, не участвуют в увеселительных, публичных мероприятиях. Проводят дни в повседневных бытовых заботах и молитвах. Единственное «развлечение» – это подготовка к празднованию Пасхи: куличи, окрашивание яиц, плетение корзин.