Страстная неделя: верующие начинают соблюдать запреты Страстной седмицы

Страстная неделя начинается сегодня, 10 апреля. Это – самая трудная неделя Великого поста, в период которой верующие не только ограничивают себя в приеме пищи, но еще и предаются духовному очищению. В период Страстной седмицы действуют строгие запреты.

Считается, что последнюю неделю перед наступлением Пасхи принято провести скромно и строго. В первую очередь ограничения касаются соблюдения поста. В эти шесть дней перед праздником нужно воздерживаться от многих продуктов и напитков, и принимать пищу только раз в день – в конце дня. В пятницу запрещается прием любой пищи.

В Страстную неделю нельзя веселиться, праздновать что-либо, принимать спиртное. Эти дни лучше провести в молитвах, погрузиться в собственные мысли, посещать церковь, наводить порядок дома и готовиться к Пасхе – самому светлому празднику в целом году.

К Пасхе все домашние дела уже должны быть сделаны, куличи приготовлены, а яйца раскрашены. Непосредственно пробовать их до праздника категорически запрещено.

Особые правила начинают действовать в четверг. Его в народе называют «Чистым четвергом». В этот день следует тщательно вымыться. Считается, что вода в «Чистый четверг» обладает чудодейственным способом и помогает смыть с человека все его грехи и нечисть.

В Страстную пятницу запрещены любые проявления веселья. Этот день стоит провести в молитвах. А в субботу можно перейти к активным приготовлениям к Пасхе, подготовке угощений, праздничной корзины.