Страстная суббота: значение праздника, запреты, обычаи и традиции, последние приготовления к Пасхе

Страстная суббота, последний день Страстной седмицы, грядет завтра, 15 апреля. Великая суббота знаменует скорое наступление Пасхи. В этот день принято заканчивать все приготовления к светлому празднику, а вечером отправляться на церковную службу.

Великая суббота – уникальный день в православной религии. Он символизирует траур и радость, поскольку, согласно библейской легенде, в этот день оплакивали Иисуса, тело которого было погребено после распятия. В то же время Страстная суббота знаменует скорое воскрешение Христа.

Субботу принято проводить в молитвах и последних приготовлениях к Пасхе. Но прежде всего, помните, что в этот день все еще действует Великий пост. Причем субботние запреты одни из наиболее строгих за все 48 дней поста. Пищу можно принимать только один раз в день.

В этот день нельзя веселиться и развлекаться, ссориться, грубить и оскорблять, работать по дому. Наиболее преданные вере христиане и вовсе отказываются практически от всех ежедневных забот, предпочитая провести весь день в молитвах. Такие верующие даже запрещают себе пить воду и мыться. Кстати, Преданные христиане в последний раз могли помыться и относительно полноценно поесть в четверг. В пятницу и субботу действуют наиболее строгие запреты поста.

Вечером в субботу принято готовить пасхальные корзины. В ней обязательно должен быть кулич, разукрашенные яйца и вода. А все остальные угощения можно добавлять по желанию. С такой корзиной в ночь на воскресенье идут в церкви, где продолжается служба. В зависимости от региона и местных традиций, такие праздничные богослужения могут начинаться ночью или утром воскресенья.