Светлана Немоляева, народная артистка РСФСР, отмечает сегодня свой юбилей на сцене ставшего ей родным театра имени В. Маяковского. Народной любимице исполнилось 80 лет, в стенах театра она провела 57 лет. Специально ко дню рождения актрисы для нее была подготовлена роль в пьесе Островского “Бешеные деньги”.

Светлана Владимировна Немоляева отмечает сегодня свой 80-летний юбилей. Народная артистка РСФСР решила провести его в стенах любимого ею театра имени В. Маяковского, в котором она прослужила ровно 57 лет. Руководство театра в качестве подарка для именинницы подготовило бенефис- спектакль по пьесе Островского “Бешеные деньги”, где одну из главных ролей сыграет Светлана Владимировна.

По словам С. Немоляевой, она очень благодарна за оказанное ей внимание. Театр в этот день взял все ее заботы на себя, а после спектакля устроит в ее честь банкет.

Также именинницу поздравил с юбилеем Президент РФ В. Путин. Текст его поздравительной телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля. Он отметил большое личное обаяние актрисы и ее великий талант, проявленный как на театральных подмостках, так и в кинематографе.

Напомним, что Светлана Владимировна Немоляева появилась на свет в 1937 году. В 1957 году она стала выпускницей щепкинского театрального училища. Наибольшую известность ей принесла роль безнадежно влюбленной и ранимой Оленьки Рыжовой в фильме Э. Рязанова”Служебный роман”. Далее шла еще одна звездная роль в фильме “Гараж”, где Немоляева сыграла супругу Гуськова.

За свои творческие заслуги актриса была удостоена множества наград.