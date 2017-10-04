ТЭФИ 2017: Андрей Малахов получит статуэтку от Эрнста

Накануне состоялась церемония вручения премии “ТЭФИ 2017”, прошедшая в концертном зале “Россия”. Директор “Первого канала” Константин Эрнст пообещал, что передаст статуэтку Андрею Малахову в память о его работе на канале.



Накануне состоялась церемония вручения премии “ТЭФИ 2017”, где статуэтки получили 33 победителя в различных номинациях. Когда за получением статуэтки поднялся на сцену директор “Первого канала” – Константин Эрнст, он обратился ко всем с заявлением. Он сказал, что все присутствующие гости на церемонии прекрасно понимают, что к созданию программы на телевидении причастно огромное количество людей. Некоторые из этих телепроектов выходят в эфир на протяжении долгих лет, это касается и победителя в номинации самого лучшего развлекательного шоу, где по результатам голосования победила программа “Пусть говорят”. Однако нынешний ведущий не имеет права получить эту награду, так как для оценки учитывались только те выпуски шоу, которые выходили в период с первого июня прошлого года по конец весны текущего. В этот период ведущим программы был Андрей Малахов, поэтому эта победа достается именно ему. Эрнст распорядился о том, чтобы эта статуэтка попала в руки Андрею Малахову на память о “Первом канале”, на котором он проработал двадцать пять лет.

Напомним, несколько недель назад общественность бурно обсуждала кардинальные перемены на “Первом”, которые происходили одна за другой. Они коснулись и Андрея Малахова, он уволился с “Первого канала” и перешел на “Россию 1”.