Траур в Татарстане по погибшим вчера в страшной автоаварии пассажирам автобуса Neoplan, был объявлен в тот же день, 2 июля. В связи с трагедией группа “Ленинград” перенесла свое выступление в Казани на сегодня. Выступление состоится в семь часов вечера на “Татнефть Арене”.

Вчера по всей территории Татарстана был объявлен траур по четырнадцати пассажирам автобуса, погибшим в страшном ДТП в Заинском районе. По последним данным, четырнадцать человек погибли, из них двое — несовершеннолетние дети. Еще девять человек находится в больнице.

На второе июля в Казани было запланировано выступление группы “Ленинград”. В связи с трауром, они решили перенести свое выступление на сегодня, третье июля. Известно, что концерт состоится на “Татнефть Арене”, в 19-00, как об этом сообщил организатор гастролей “Ленинграда” Андрей Шумарин. Билеты, купленные жителями Казани второго июля, остаются действительными.

Те, кто не сможет посетить концерт третьего июня могут сдать свои билеты в кассу. Если билеты были приобретены с помощью банковской карточки, для возврата средств можно составить соответствующее заявление в офисе банка.

Граждане, купившие билеты при помощи билетного оператора “Кассир.ру”, могут получить свои деньги в главном офисе компании уже сегодня. При этом сервисный сбор в размере 10% возврату не подлежит.

Напомним, что в этом году группа “Ленинград” отмечает 20 лет со дня своего создания. На концерте прозвучат песни, которые были признаны лучшими хитами коллектива группы за последние несколько лет.