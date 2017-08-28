Успение Пресвятой Богородицы: традиции и приметы праздника

Успение Пресвятой Богородицы православные отмечают сегодня. В этот день Божья Матерь перешла из одной жизни в другую. Апостолы простились с Девой Марией в Иерусалиме, здесь же произошло погребение. Праздник завершает пост, длившийся две недели. С ним связаны многие традиции и приметы.

Предание гласит, что Дева Мария заранее знала, когда перейдет из этого мира в другой. О предстоящей смерти ей сообщил архангел Гавриил, который явился к ней за три дня до события. К этому дню она готовилась — постилась и молилась. В православии этому событию посвящен праздник – Успение Пресвятой Богородицы, который принято отмечать 28 августа. Так, в этот день апостолы простились с Девой Марией. Ее погребение состоялось в Иерусалиме.

Этот важный для православных христиан день завершает двухнедельный пост. «Успение» — это сон, поэтому смысл торжества в понимании, что не существует конечной смерти, а также страха перед ее наступлением. На праздник принято ходить в церковь, чтобы почтить память Девы Марии.

Считается, что в праздник нельзя ходить босыми ногами по росе, так как можно заболеть, а если обуть неудобную обувь, можно навлечь на себя беду и несчастье. Наши предки также считали, что в этот день в землю лучше не втыкать острое, так как ей нужен отдых. Они отказывались от ножа, старались не ссориться с окружающими, что при несоблюдении этих примет может привести к ссорам, которые будут длиться весь год. Напомним, праздник в православии относят к 12 самым важным.