В Калифорнии пройдет церемония «Оскар-2017»: организаторы премии изменили процедуру объявления номинантов

Сегодня состоится «Оскар-2017», где будут объявлены имена номинантов премии. Престижная кинопремия пройдет в Калифорнии. В этом году организаторы церемонии решили немного изменить процедуру. Ранее имена номинантов было принято объявлять на специальной конференции, транслируемой по телевидению. Сейчас этот процесс заменили трансляцией на официальном сайте.

Претендентов на премию огласят Дженифер Хадсон, Бри Ларсон, а также другие номинанты и победили прошлых лет.

Необходимо уточнить, что недавно в США прошла церемония вручения «Золотой глобус». Данную премию также называют «репетиция перед Оскаром». В этом году это стало 74-е награждение. Триумф отдали киноленте «Ла-ла лэнд», которая стала «Лучшей комедией/мюзиклом». За превосходную игру главных героев, актеры Райан Гослинг и Эмма Стоун были названы лучшими актерами мужской и женской роли. Критики считают, что данный фильм претендует на «Оскар», как лучшее кино. Не обошлось во время мероприятия и без казусов. Так, актриса Мэрил Стрип высмеяла новоиспеченного 45-го американского лидера Дональда Трампа. Женщина пару раз упрекнула миллиардера в унижении людей. Стоит отметить, что данная премия является второй по престижности, она уступает «Оскару».