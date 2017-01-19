В рамках всероссийского литературного проекта «Страна читающая» стартовали новые конкурсы для школьников, их родителей и учителей

17 января 2017 года состоялось награждение победителей всероссийского конкурса детских библиотек «Читаем классику в библиотеке» и литературного конкурса творческих прочтений поэзии —«Читаем Лермонтова». Среди участников — школьники и библиотечные коллективы буквально из всех регионов России. Победителями стали детские библиотеки из Краснодарского края и Московской области, а также школьники из Московской, Ярославской, Сахалинской областей, Мордовии, Башкирии, Татарстана, Кабардино-Балкарии и даже из США.

Новым этапом проекта «Страна читающая» становятся стартовавшие конкурсы про чтение русской поэтической классики, «Читаем Маяковского», к участию приглашаются все неравнодушные к отечественной поэзии. Также в рамках проекта проходит конкурс буктрейлеров. Первый конкурс буктрейлеров посвящен творчеству Чехова.

Для участия в одном из конкурсов необходимо записать на видео свое творческое прочтение одного из стихотворений В.В.Маяковского или снять буктрейлер на одно из произведений А.П.Чехова и выложить свой видеоролик на сайт проекта «Страна читающая».

Сбор конкурсных работ происходит с 16 января по 16 февраля. Итоги конкурсов будут объявлены в феврале 2017 года.

Победителями конкурса «Читаем Маяковского» станут 18 человек: 4 — путем голосования экспертного жюри в 4 номинациях («Лучшее индивидуальное прочтение», «Лучшая режиссура», «Лучшее коллективное исполнение», «За чувство юмора»), 7 победителей определится народным голосованием на сайте и 7 победителей будут выбраны генератором случайных чисел.

Победителей в конкурсе «Снимаем буктрейлер по Чехову» будет 2: победителя в категории «Лучшая режиссерская работа» выберет режиссер издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА» Дмитрий Полюшкин, победителя в категории «Народное голосование» выберут другие участники проекта.

Все выигравшие получат ценные призы от издательской группы «ДРОФА-ВЕНТАНА».

Справочно

«Страна читающая» — международный социальный интернет-проект про чтение художественной литературы, изучаемой в школе. Он организован издательской группой «ДРОФА-ВЕНТАНА», издательским домом «Первое сентября» при поддержке сенаторского клуба Совета Федерации и Гильдии словесников. Основная цель проекта «Страна читающая» — популяризация чтения классической литературы, изучаемой в рамках школьной программы.

В проекте уже приняли участие известные литераторы и телеведущие: Александр Архангельский, Вера Полозкова, Виктор Драгунский, Анатолий Вассерман.

С каждым новым этапом проект становится все более популярным у школьников страны, у их родителей и учителей. 18000 прочтений из 30 стран мира насчитывает проект сейчас.