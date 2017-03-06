Валентин Юдашкин решил заниматься разработкой посуды помимо нарядов

Модельер Валентин Юдашкин решил разработать линию, которая имеет отношение к дизайну, но не имеет отношения к одежде. Изысканные аксессуары для дома, посуда – все то, что пользуется не меньшим спросом, при желании можно окружить себя чашками и тарелками «от кутюр». Продается эта продукция марки «Valentin Yudashkin» во многих городах в магазине фарфора.

Для тех, кого мода, наряды и тенденции современного дизайна волнуют больше, чем посуда из костяного фарфора, Валентин Юдашкин приглашает на свое шоу 8 марта. К Международному женскому дню каждый год Кремлевский Дворец демонстрирует новые наряды и аксессуары от Юдашкина. В этом году будет в моде шик и блеск 20-х, мелодии вроде джаза и чарльстона, много рюшей, камней и стразов. Радио «Романтика» сообщило, что показы Юдашкина – это не просто демонстрации нарядов, а целые шоу со звездами российской эстрады. Многие друзья-артисты одеваются только у Юдашкина, зная о его безупречном вкусе и творческом подходе к каждому эксклюзивному наряду. Некоторые платья требуют от создателя энциклопедических знаний, нередко даже с использованием данных их архива.

Платьем «с историческим подтекстом» от Валентина Абрамовича обладает певица Анита Цой. Недавно она задала кутюрье тему – концерт в корейском стиле в Казани и ее шоу «10/20». Дизайнер создал Цой наряд по типу кимоно с объемными цветами, которые он распечатал на 3D-принтере. Чтоб красные пионы распускались на платье – в него были вшиты провода и лампочки, певица боялась в нем не то что петь – даже двигаться. Эффект на казанцев Анита Цой произвела мощный, за что отчасти говорит спасибо кутюрье.