Вербное воскресенье: как отмечаем праздник в 2017 году

Сегодня, 9 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье – один самых значимых и популярных в наше время церковных праздников. Главный символ праздника – верба – должна быть освящена еще накануне вечером. А воскресный день принято проводить в кругу семьи.

Вербное воскресенье каждый год отмечается в разные числа, но, как известно, всегда припадает на воскресенье и отмечается ровно за неделю до Пасхи. Соответственно, этот праздник знаменует скорое окончание сложного Великого поста. В Вербное воскресенье также действуют небольшие исключения из правил поста – в этот день позволяется есть рыбу и рыбную икру, а также употребить небольшое количество красного вина.

Отмечать праздник верующие начинают еще накануне вечером – в Лазареву субботу в этот день принято ломать или покупать веточки вербы, ходить в храмы и освящать эти веточки. В воскресный день тоже принято ходить в церковь, но это не обязательное условие. Освященные веточки оставляют в домах и квартирах.

Праздник принято проводить в кругу семьи. Отмечают его скромно, но со вкусом. Обычно накрываются столы, а из-за того, что на стол разрешается ставить даже рыбу и вино, они кажутся особенно роскошными. Но только для тех, кто соблюдает пост.

Серьезных церковных запретов в этот день нет, но в вербное воскресенье не принято слишком рьяно веселиться, работать (кроме элементарной работы), делать что-либо с использованием ножей, иголок, ножниц и прочих такого рода предметов.