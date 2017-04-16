Христос Воскрес: христиане всего мира празднуют светлый праздник Пасхи

«Христос Воскрес!» – так приветствуют друг друга все христиане с наступлением Пасхи. Сегодня, 16 апреля, представители разных христианских конфессий отмечают самый благодатный и светлый праздник в году – день Воскрешения Иисуса Христа.

До Пасхи верующие постились на протяжении более чем полутора месяцев, а в последнюю неделю и вовсе придавались самым строгим ограничениям в пище и образе жизни. Поэтому Пасха – поистине светлый праздник, символизирующий победу жизни над смертью и возвращение к веселой и радостной жизни.

В пасхальное воскресенье в церквях продолжаются службы. Каждый желающий может освятить пасхальную корзину: куличи, яйца и прочие угощения. А тем, кто тщательно придерживался поста, желательно удержаться от приема большого количества пищи и особенно алкоголя – можно навредить здоровью.

Пасху принято отмечать в кругу родных и близких, с семьями, родственниками и друзьями. В этот день снимаются все ограничения, которые действовали почти два месяца до этого. В Пасху принято поздравлять друг друга со светлым праздником, и на протяжении первой недели принято приветствовать друг друга словами «Христос Воскрес», а в ответ принято говорить «Воистину Воскрес».

Пасха всегда припадает на воскресенье, но почти все, кто в этот день работает, получают выходной. Государственный выходной же переносится на следующий день – понедельник. Таким образом, большинство россиян получили в эти дни небольшой отпуск.