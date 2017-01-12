Ярмарка в Калининграде проходила в дни новогодних каникул, с 4 по 10 января, все православные города и области имели возможность побывать на ней. Верующих ожидало то, что ассоциируется Сочельником, рождением Христа, праздничным постным столом и огромной радостью от прихода в мир Сына Божьего. В вертепе перед Собором Христа Спасителя выступали в качестве «актеров» животные, которые по преданию, оберегали новорожденного Христа, библейских героев играли ростовые куклы.

«Российская газета» из Калининграда пишет, как было весело в центре города семь праздничных дней. Для детей привозили аттракционы на площадь Победы, для их мам повара проводили мастер-классы приготовления вкусных постных блюд, взрослые и дети водили хороводы, играли в народные забавы столетней давности. Однако, ярмарка была православной, она проходила с благословения Патриарха Всея Руси, и покупали на ней ладанки, свечи, духовные книги, иконы и натуральный мед с монастырских пасек. Монахи и служители из многих православных святых мест приехали в Калининград с продукцией.

Для мирских жителей города, которые не связывают Рождество и церковь, открыли фестиваль уличной еды «Калининград Street Food». Она длилась до 25 декабря, местом ее проведения стал остров Канта, с него берет начало история Калининграда. Традиция есть с лопаты блины пока не возродилась в России, но нашлось немало желающих отведать «экзотики». Так же на ярмарке можно было не только пообедать, но и купить игрушки и гирлянды на новогоднюю елку.