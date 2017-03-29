Юлия Высоцкая поражает откровенными нарядами на юбилейной премии «Ника»

На юбилейной, тридцатой церемонии «Ники», Юлия Высоцкая получила желанную статуэтку за главную роль в фильме «Рай». Ради роли французской эмигрантки Ольги, попевавшей в концлагерь, Юлия не только похудела, но и побрила голову.

Супруга Андрея Кончаловского, к слову, получившего «Нику» за лучшую режиссуру, просто замечательно выглядела. Черное платье с довольно-таки откровенным декольте признали вызывающим, но эффектным. Для 43-х лет артистка в прекрасной форме, она ради ролей посещает спортзал, отказывает себе с некоторых продуктах и сладостях. Что же касается фильма «Рай», в котором муж снял жену, то мнения критиков из «Золотого орла» совпали с мнением судей на «Нике» — это лучший российский фильм года с вечной проблематикой и темой нездоровых, зависимых отношений. За сценарий только дали награду Юрию Арабову («Монах и бес»). Несмотря на то, что учредитель «Ники» — сам Андрей Кончаловский, а «Золотой Орел» возглавил его брат Никита Михалков, фильм «Рай» объективно самый лучший, он даже нашел отклик в сердцах зрителя в Венеции.

Год назад ведущий мероприятия Юлий Гусман напугал номинантов тем, что тридцатая «Ника» пройдет с балетом, фокусниками и даже с цыганами, но к счастью, всего этого не было. Церемония не отличалась от подобных ей – статуэтки, нарядные дамы, чьи наряды попадут в СМИ, длинные речи и слова благодарности. Единственная претензия к «Нике-2017» — ее затянутость на пять часов: участники ушли с мероприятия за полночь.