«Ждун»: откуда взялся «пациент с головой морского слона» и что он значит

«Ждун», самый популярный мем 2017 года, на самом деле оказался скульптурой – творением искусства. Создательницей скульптуры стала автор Маргрит ван Бреворт, а сама скульптура установлена в голландском городе Лейден.

В 2016 году ван Бреворт выиграла грант на создание скульптуры, которую планировалось установить при местном университете. Тематика будущей скульптуры должна была быть связанной с медициной. Но сама Маргрит призналась, что не хотела работать на медицинскую тематику, и обратилась к теме бытовых будней пациентов больниц.

В итоге, она создала образ пациента, ждущего своей очереди в больнице. Вот только облик у этой скульптуры получился только наполовину человеческим. А вторая половина позаимствована у образа морского слона.

Как рассказала автор скульптуры, своего персонажа она называет «неудавшимся экспериментом». При этом Маргрит считает, что ее творение – очень милое, скульптуру «хочется обнять».

Популярность самой скульптуры, официальное название которой – «Homunculus loxodontus», стала просто огромной. Власти города Лейден подсчитали, что эта скульптура стала наиболее часто фотографируемой достопримечательностью в городе.

А вот в Восточной Европе скульптура прославилась немного в другом контексте. Российские пользователи соц. сетей превратили фото скульптуры в популярный мем. Сейчас в Сети можно найти сотни мемов со «Ждуном» на самую разную тематику.