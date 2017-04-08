Ждун появился на подмосковном керамическом заводе

Ждун теперь начал производиться на подмосковной фабрике керамических изделий. Предприятие «Объединение Гжель» выпустило ограниченную партию тематических фигурок и рассчитывает увеличить производство в случае, если продукция вызовет маркетинговый интерес.

Скульптура голландской художницы, которую в России назвали Ждуном, стала прообразом для керамических изделий популярной подмосковной фабрики. На самом предприятии даже дали имя своим фигуркам в образе популярного персонажа. Там Ждуна называют Гждуном. Его имя образовалось от названия предприятия.

Представители фабрики объяснили, что данный образ хоть и не является новым, наоборот – широко известным в стране, его до сих пор никто не запатентовал. Поэтому производство тематических фигурок проходит законно.

Сама по себе фигурка Гждуном представляет собой своего рода хозяйственного Ждуна. Известный персонаж на фигурке одет в сине-белый фартук, а в руках держит небольшой чайничек. В целом, фигурки получились очень милыми и привлекательными.

На производстве уже открыли предзаказ на такие изделия. В высоту Гждун всего десять сантиметров. А стоит такая фигурка очень недешево – 2850 рублей. Такую цену приводит один из интернет-пользователей, имеющий связи с предприятием.

На фабрике рассказали, что первая партия Гждунов ограниченная. В нее вошли не более пятнадцати экземпляров. Увеличивать их производство на заводе планируют, если первые экземпляры вызовут интерес у клиентов.