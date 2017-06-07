«Собака.ру» отметила премиями пятьдесят самых знаменитых людей города Санкт-Петербурга. Церемония награждения проходила в стенах театра Музкомедии. Все номиналисты являются творческими людьми с активной гражданской позицией.

Сегодня в Санкт-Петербурге, в стенах театра Музкомедии проходила церемония награждения известных людей города премией от журнала “Собака.ру”. В 2017 году это мероприятие проводится в 12-й раз. Среди награжденных присутствовали Ксения Собчак, Александр Невзоров, Сергей Шнуров, Диана Вишнева, Анна Пармас и другие.

При том светском лоске, который обычно присутствует на подобных мероприятиях, организованных журналом “Собака.ру” в лице его главного редактора Анатолия Белкина, там всегда можно заметить и интеллектуальную часть программы. Это не удивительно, ведь сам Белкин является известным художником-искусствоведом. На этом светском рауте можно было увидеть не только людей, имеющих отношение к культуре, но и общественных деятелей, политиков — всех их объединяло одно — активная гражданская позиция.

Так одна из премий была вручена Дмитрию Озеркову, отвественному работнику Эрмитажа. Озерков известен тем, что в конце прошлого года организовал единственную в своем роде выставку Яна Фабра, обсуждение которой в средствах массовой информации практически переросло в скандал. Д. Озерков сумел перевести эти дискуссии из неуместно-скандальных просто в дискуссионные, причем на очень высоком уровне.