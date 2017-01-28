«Золотой Орел»- 2017: картины «Дуэлянт», «Экипаж» и «Рай» сражались за престижную премию

Вчера, 28 января 2017г., на «Мосфильме» прошла пятнадцатая церемония вручения статуэтки «Золотой орел». В этом году для кинематографистов увеличили количество номинаций, потому шанс выиграть появился у экспертов по визуальным эффектам, у гримеров и у мастеров короткометражек. Но фаворитами конкурса стали фильм-катастрофа «Экипаж», военная драма «Рай» и исторический фильм «Дуэлянт».

Абсолютным триумфатором кинопремии стал фильм Андрея Кончаловского «Рай», а Юлия Высоцкая, жена режиссера, была признана исполнительницей лучшей женской роли. Ради этого фильма своего супруга Высоцкая побрила голову наголо – она играла заключенную концлагеря Ольгу. Фильму «Экипаж» с Владимиром Машковым и Данилой Козловским повезло меньше – никого из мужского состава не удостоили звания «лучшая мужская роль». Молодой актер Иван Янковский, наконец, нашел себя, сыграв лучше опытного актера Петра Федорова в «Дуэлянте». Янковский сыграл Андрея – молодого оперного певца, который готов на все ради арии Германа в «Пиковой даме». Его партнершей по съемкам стала актриса Ксения Раппопорт.

В знаменитом фильме-катастрофе «Экипаж» прославиться удалось только актеру второго плана Сергею Шакурову. А в фильме «Дуэлянт», который тоже претендовал на несколько премий, отметили только операторскую работу Максима Осадчего и художника-постановщика Андрея Панкратова. Не повезло скандальному фильму «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли – он не выиграл ни в одной номинации.