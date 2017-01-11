Взяточника Алексея Улюкаева положительно охарактеризовал Анатолий Чубайс, как пишет издание «Лента.ру». За все годы работы глава «Роснано» видел от бывшего минэка только хорошее, не менее положительно охарактеризовали Улюкаева в РСПП, в ВТБ, ректорат РАНХиГС. Главы правления структур считают, что суд примет их мнение во внимание – ранее Алексей Валентинович не привлекался и не попадался на взятках.

Домашний рест Улюкаева продлен до 15 мая – он отказывается давать показания и своей вины не признает. С аргументацией следствия подследственный не согласен, он не считает, что домашний арест – правомерная мера пресечения, и просит заменить арест в квартире на подписку о невыезде. Он не собирается покидать Россию, с работы его все равно уволил Владимир Путин, но он должен посещать врачей в медучреждении, а его дочери необходимо нанять няню. Но суд счел, что насущными делами обвиняемого могут до мая этого года заниматься жена и теща, которые обе не работают.

«Росбалт.ру» сообщают: адвокаты просят заменить арест подпиской, потому что у клиента за время пребывания дома накопились проблемы. Алексей Валентинович болен – у него постоянно повышается давление, речь идет о гипертонии первой степени. Его в деловых кругах, по словам адвоката Ларисы Каштановой, характеризуют позитивно, он не предпримет попытки бежать из страны, будучи под следствием.