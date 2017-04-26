По официальному сообщению Роспотребнадзора ввоз на территорию России алкоголя черногорского производителя, который является одним из самых крупнейших в Черногории по производству вина, запрещен.

Стало известно, что с 26 апреля 2017 года по приказу Роспотребнадзора один из крупнейших производителей вина в Черногории будет запрещен на территории России.

Алкоголь производства «13.jul Plantaze», Черногория, был запрещён по причине того, что ранее было выявлено несколько партий некачественного алкоголя, который не соответствовал нормам и стандартам российского рынка. По проведенной экспертизе, в вине были выявлены такие небезопасные вещества как пестициды, а также дополнительные примеси неизвестного происхождения.

Контролирующими органами были вынесены предупреждения «13.jul Plantaze». Производитель не предпринял никаких попыток по устранению нарушений, поэтому весь алкоголь с прилавков России изъят.