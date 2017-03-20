Банкоматы подхватили вирус, новый «штамм» выдает деньги прямо с кассеты

Банкоматы, как любые компьютерные системы, «болеют» компьютерными вирусами, запущенными недобропорядочными людьми. Программисты постоянно совершенствуют вирусы, делают их неуязвимыми перед антивирусами. Теперь достаточно ввести особый код – и банкомат выдаст, повинуясь программе, деньги прямо с кассеты, в обход счетов.

Кассета банкомата обычно хранит самые большие купюры с крупным номиналом. Грубо говоря, грабится «деньгохранилище», а не банковский счет конкретного человека. ЦБР в курсе происходящего и предупреждает о новой «заразе» рынок банковских услуг, работающий в «Windows». Базы данных, правда, новый вирус не интересуют, клиенты в этом плане в безопасности, банкам проще застраховать наличку чем совершенствовать антивирусы. Сколько украдут изобретатели «бесконтактного вируса» — открытый вопрос.

Аппараты для считывания кодов с банковских карт уходят в прошлое. Хакерам на сегодня достаточно ввести код и из банка «уплывет» 2 млрд. долларов. Схема, которая уже проявила себя в Мексике, США и в Европе, для России оказалась чем-то новым, ведь вирус не имеет «тела» и заводится в оперативной памяти системы банкомата. Какой банк начал «заражать» остальные СМИ не указывают: там завелась «крыса» в лице человека, действующего внутри кредитной организации. И выявить человека, решившего грабить свою же работу – задача оперативников.