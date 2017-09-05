Биткоин: из-за запрета ICO в Китае цена биткоина снизилась на четыре тысячи долларов

Криптовалюта продолжает свой курс на снижение с тех пор, как в Китае был запрещен ICO — механизм привлечения средств, по условиям которого будущая криптовалюта продается за нынешние, ликвидные виртуальные деньги. По последним данным торгов, стоимость биткоина упала на четыре тысячи долларов. Специалисты не исключают, что падение биткоина может произойти еще примерно на двадцать процентов.

По последним данным торгов, сегодня продолжается снижение стоимости биткоина после того, как в Китае был введен запрет на ICO — первичное предложение токенов. На данный момент известно об общем снижении стоимости криптовалюты на четыре тысячи долларов. Как считает Андрей Хохрин из ИК «ЦЕРИХ», курс биткоина вполне может снизиться еще на двадцать процентов, что никак не повлияет на ее волатильность.

Как рассказала Ирина Рогова из клуба «Forex Club», ICO занимает достаточно большую долю на общем китайском рынке. Из более чем полутора миллиардов долларов, которые были привлечены с помощью первичного размещения устройств, обеспечивающих информационную безопасность пользователей (токены), около 383 миллионов долларов приходится именно на компании из Поднебесной.

По мнению Роговой, причина запрета ICO лежит в их проведении на базе широко известных цифровых валют. Таким образом, те инвесторы, которые изначально не обладали эфирами или биткоинами, покупают их за официальные валюты, действующие в тех или иных странах, и только потом расплачиваются ими за токены. Рогова уверена, что китайский запрет на ICO вполне может поспособствовать снижению криптовалютного спроса.