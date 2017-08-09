Биткоин к 2021 году может стоить до 100 тысяч долларов

Биткоин к 2021 году может подняться в цене до ста тысяч долларов. Так считает Деннис Порту, специалист из Гарварда. На прошлой неделе цифровая валюта разделилась на 2 части из-за китайцев, которым не понравилось, как работает новый протокол стандартной цифровой валюты.

По оценкам гарвардского специалиста Денниса Порту, цифровалюта вполне может достичь значения ста тысяч долларов к 2021 году. Для такого смелого прогноза специалист применял, так называемое, золотое правило экспертов-техников, созданное в 1965 году Гордоном Муром, основателем корпорации “Интел”. Этот закон может быть применен к любой регулярно удваивающейся онлайн-технологии, к которой вполне подходит биткоин, так как он становится больше примерно в 2 раза каждые восемь месяцев.

Таким образом, академик подсчитал, что через четыре года криптовалюта вполне может быть равна ста тысячам долларов. Напомним, что на днях биткоин снова побил свой предыдущий рекорд и стал стоить более трех с половиной тысяч долларов. За текущий год криптовалюта поднялась в цене на 485%.

Напомним, что всего неделю назад биткоин разделился на 2 части: обычный биткоин и биткоин Cash. Причиной разделения стали китайцы, которым не понравилось, как работают новые протоколы классического образца криптовалюты.

По мнению специалистов, разделение положительно скажется на работе биткоина — будут увеличены его скорость и работоспособность. На данный момент ведется работа над созданием новой версии криптовалюты, которая станет дешевле в использовании.