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Биткоин, на данный момент, равен более 2 тысячи долларов. Это означает, что электронная валюта превысила пик своего исторического максимума . На данный момент, 1 биткоин= 2 062 доллара США. Эксперты видят причину повышения курса криптовалюты в нестабильности на валютных и фондовых биржах и повышении спроса со стороны азиатских инвесторов.

биткоин
Фото: Криптмастер

Курс биткоина вновь побил рекорд, которого он достиг 19 мая (1 931 доллар). На данный момент, он равен более двум тысячам долларов (2 062 доллара). Еще в конце марта этого года стоимость электронной валюты резко падала до 891,5 долларов, таким образом, с тех пор она поднялась на 125%. Этому росту способствовал спрос на криптовалюту со стороны инвесторов из азиатских стран.

Напомним, что во всем мире совокупность находящихся в обращении биткоинов составляет 32,9 миллиардов долларов. Как считают эксперты, добраться до отметки в две тысячи долларов биткоину помогла нестабильность, царящая на валютных и фондовых биржах. Многие инвесторы избавляются от американской валюты и вкладываются в другие активы. В этом отношении спросом пользуется и золото, которое также выросло в цене. По оценкам экспертов, к концу этого года курс биткоина может достигнуть отметки в четыре тысячи долларов.

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