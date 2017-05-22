Биткоин, на данный момент, равен более 2 тысячи долларов. Это означает, что электронная валюта превысила пик своего исторического максимума . На данный момент, 1 биткоин= 2 062 доллара США. Эксперты видят причину повышения курса криптовалюты в нестабильности на валютных и фондовых биржах и повышении спроса со стороны азиатских инвесторов.

Курс биткоина вновь побил рекорд, которого он достиг 19 мая (1 931 доллар). На данный момент, он равен более двум тысячам долларов (2 062 доллара). Еще в конце марта этого года стоимость электронной валюты резко падала до 891,5 долларов, таким образом, с тех пор она поднялась на 125%. Этому росту способствовал спрос на криптовалюту со стороны инвесторов из азиатских стран.

Напомним, что во всем мире совокупность находящихся в обращении биткоинов составляет 32,9 миллиардов долларов. Как считают эксперты, добраться до отметки в две тысячи долларов биткоину помогла нестабильность, царящая на валютных и фондовых биржах. Многие инвесторы избавляются от американской валюты и вкладываются в другие активы. В этом отношении спросом пользуется и золото, которое также выросло в цене. По оценкам экспертов, к концу этого года курс биткоина может достигнуть отметки в четыре тысячи долларов.