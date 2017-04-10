Акции в «Пятерочке» с 11 апреля 2017 года: магазин устраивает распродажу перед Пасхой

С 11 апреля 2017 года в сети магазинов «Пятерочка» будут действовать новые акции. Акционный пакет будет распространяться на новую группу товаров. В списке товаров со скидками будут и очень актуальные в настоящее время пасхальные продукты – готовые куличи, а также ингредиенты для домашней выпечки.

Как известно, Пасха в этом году выпадает на 16 апреля, то есть уже менее чем через неделю. По традиции, руководство сети магазинов «Пятерочка» устраивает регулярные распродажи своей продукции. 11 апреля в «Пятерочке» можно будет приобрести по неплохой скидке предпраздничные продукты. Перед Пасхой особым спросом пользуются куличи – акция будет распространяться и на них. Также по скидке можно будет купить муку, масло и другие продукты для домашней выпечки.

Кроме того, множество молочной продукции тоже будет предлагаться по скидке. Под акцию попадают также десятки сортов различных фруктов, российского и импортного производства. Что касается «праздничной» группы товаров, то скидки с 11 апреля будут распространяться также на украшения к куличам и пасхальным яйцам, а также тематические пряники и другие продукты, выпущенные под пасхальную тематику.

Помимо прочего, акции будут действовать и на другие группы товаров, в том числе, сырные и мясные. В общем, сеть магазинов «Пятерочка» устраивает очередную большую предпраздничную распродажу. Кстати, действовать акция будет не только до Пасхи, но и на следующий день, 17 апреля.