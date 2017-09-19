Акции в Пятерочке с 19 сентября: в магазинах шаговой доступности действуют скидки и акция по накоплению фишек

Сеть магазинов шаговой доступности «Пятерочка» объявила не только о скидках на продукты и товары народного потребления с 19 по 25 сентября, но и об акции с фишками. И цены из нового каталога, и акция с обменом фишек едины для Москвы и нескольких областей РФ.

В данный момент в сети магазинов «Пятерочка» действует несколько акций и систем скидок. Некоторые наименования продуктов можно купить значительно дешевле с 19 по 25 сентября, а за каждый чек на сумму 555 рублей полагается подарок – ластик в виде персонажа мультфильма «Тролли». Ластики в виде троллей разные, они изображают персонажей мультфильма, фигурки можно коллекционировать, дети будут меняться ими и охотиться за теми, которых у них нет. Ценник товара, за который дадут ластик, соответственно украшен, главное – не проглядеть его. Также можно обменять накопленные фишки на приятные скидки на красивую посуду.

Система накопления фишек очень полюбилась постоянным клиентам «Пятерочки»: чем больше накопишь – тем дешевле купишь то, что полюбилось, но на что долгое время не хватало денег. Приятно, покупая продукты из необходимости, приближаться к своей мечте в виде красивой посуды. Самыми выгодными акциями в «Пятерочке» можно назвать «90% скидки на второй товар», «Лови момент» и «Щедрые дни». Некоторые продукты и товары люди покупают впрок из-за большого срока хранения, и тогда на помощь приходит скидка «Два по цене одного».