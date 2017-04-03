Акции в «Пятерочке» с 4 апреля 2017: «мягкий дискаунтер» учитывает интересы покупателя

Супермаркет «Пятерочка» называет себя «мягкий дискаунтер». В сети магазинов низких цен, где действует самообслуживание, средний чек – всего 500 рублей благодаря акциям и скидкам. Еженедельно покупателя радуют скидками на самое необходимое.

Вторник – день обновления и объявления товаров со скидками, потому покупатели в Сети ищут каталоги «Пятерочки». Один из каталогов называется «Вербное Воскресение» со скидками на все, чем лучше запастись загодя на светлый праздник Пасхи и неделю перед Воскресением Христовым. Можно позволить себе значительно дешевле дорогие и качественные чаи, шоколадные конфеты «Марсианка», кофе «Якобз Монарх». Овощи и фрукты в «Пятерочке» всегда самые свежие, на них к тому же объявлена скидка. Так же акция распространилась на мясо, котлеты быстрого приготовления, паштеты, колбасы и сосиски. Поскольку в категорию «самое необходимое» входят не только продукты, но и товары для малышей, скидки объявлены на пластилин, памперсы, пластиковую посуду. О детском питании и соках для малышей тоже не забыли, но цена указывается на одну баночку или бутылочку при условии, что купят 3-4 штуки одновременно.

Цены в «Пятерочке» — интересное явление: обычно к концу зимы продукты стоят дороже, это повсеместная тенденция, а в сетях магазинов дешевеют. Аналитики уверены: сети магазинов вроде «Пятерочки» научились оперировать тремя важными факторами. На них работают грамотные логисты, у них широкий ассортимент товаров российского производства, а обороты настолько огромны, что производители дают скидки. Обороты растут за счет того, что «Пятерочка» — магазин «шаговой доступности», он есть в любом дворе, ради скидок не надо никуда ехать. Средняя «борщевая корзина» для обычной семьи в «пятерочке» ниже на 1,5-1,7%, чем в целом по городу. Надо только список составить.