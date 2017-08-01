Алексей Мордашов стал самым богатым бизнесменом-россиянином

Алексей Мордашов, собственник компании «Северсталь», попал на вершину «Олимпа» в списке самых богатых жителей России по версии журнала «Forbes». По оценкам, он владеет почти 17 миллиардами долларов (16,8). Второе место в списке занимает Леонид Михельсон — 16,2 миллиардов долларов.

Всемирно известный журнал «Forbes» опубликовал список самых богатых людей России. По их версии, вершину золотого «Олимпа» занимает Алексей Мордашов, в собственности которого находится крупная горнодобывающая компания «Северсталь». Его состояние на данный момент равно 16,8 миллиардам долларов. На второй строчке рейтинга находится Леонид Михельсон, глава газовой компании «Новатэк», владеющий немногим меньше — 16,2 миллиардами долларов.

Третье место в этом списке принадлежит Владимиру Лисину, собственнику компании «НЛМК». Его состояние не подверглось изменениям по сравнению с прошедшим периодом — 16,1 миллиардов долларов. «Forbes» не исключает, что в будущем глава Новолипецкого комбината вполне может переместиться на вторую строчку их рейтинга, в том случае, если активы Михельсона продолжат снижаться.

Финансовому взлету Алексея Мордашова способствовало принятие в цене его активов и особенно падение акций «Новатэка», из-за которого благосостояние его главного конкурента, Михельсона, существенно снизилось. По сведениям «Forbes», с момента последнего составления ими рейтинга самых богатых россиян, активы Мордашова выросли на шестьдесят три миллиона долларов.